Poslanci loni nejezdili do zahraničí. Ušetřili tím desítky milionů korun

Zahraniční cesty politiků mají opět zelenou. Kvůli pandemii museli výjezdy na rok oželet. Ale teď už se chystají třeba do Uzbekistánu nebo do Řecka. Za ušetřené peníze z loňského rozpočtu na zahraniční cesty se opraví například fasáda Poslanecké sněmovny.

CK Poslanecká sněmovna se po více než roce od vypuknutí pandemie opět rozjíždí. Poslanci se do konce volebního období podívají například do Maďarska nebo do Řecka.



"Za týden mám jet na maďarsko-srbskou a řecko-tureckou hranici. Chceme se se zástupci jiných poslaneckých stran podívat, jaká je situace na hranicích," řekl Tomio Okamura (SPD).



"Pomaličku se začínají objevovat návrhy jednotlivých výborů, ale zatím to není v rozsahu, jako to bylo dřív. Zatím se hodně využívá formát online," uvedl šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Na zahraniční cesty bylo loni poslancům vyčleněno 30 milionů korun. Kvůli pandemii ale nakonec většina jednání proběhla online a utratila se jen desetina z rozpočtu. Za ušetřené peníze se tak například opraví fasáda Poslanecké sněmovny.

Poslanci zatím nevyčerpali mnoho ani z letošního balíku na zahraniční cesty. "Rozpočtuje se přibližně stejně, ale nevím, jestli se to naplní. Myslím, že zase ne," dodal Vondráček.

Senátory nyní čekají výjezdy do Španělska, Arménie nebo na Ukrajinu. A na cesty se chystá i prezident Miloš Zeman. V neděli vyrazil na bruselské zasedání NATO, v listopadu se chystá na summit prezidentů V4.



"Dále ještě letos zvažujeme uskutečnění státní návštěvy v Bulharské republice, Srbské republice a v možném delším časovém horizontu i v Čínské lidové republice. Termín jejich uskutečnění však stále závisí na epidemiologické situaci," uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Miloš Zeman by rád uskutečnil i návštěvy, které musel kvůli pandemii zrušit. Vydat by se chtěl do Itálie nebo Maroka.