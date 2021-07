ŽIVĚ: Poslanci mají projednat důchody a ochranu lidí před šmejdy

Poslanci ve středu pokračují ve 111. schůzi Sněmovny. Už v úterý schválili novelu zákona o přídavcích na děti, které se zvýší zhruba o čtvrtinu. Tím se rozšíří okruh rodin, které na přídavky mají nárok. Děti do 6 let budou dostávat 500 korun měsíčně, děti do 15 let pak 610 korun. Změna se týká i studentů do 26 let. Ti budou mít nárok na 700 korun měsíčně.

Poslanci by ve středu měli jednat o změnách v odměnách pěstounům a příspěvků na děti v klokáncích. Měli by se zabývat také projednáváním vládního návrhu na dodatečné zvýšení důchodů. Podle povinné valorizace by se příští rok měly zvednout o zhruba 458 korun, ale vláda navrhla zvýšení o dalších 300 korun.

Na programu středečního jednání je i novela energetického zákona, který je zaměřený mimo jiné i proti takzvaným šmejdům. Ta má za cíl zlepšit ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi.





