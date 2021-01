Poslanci mají řešit dvojí kvalitu potravin, přijde nástupce Kalouska!

Nový poslanec přitom podle informací na stránkách Sněmovny převezme osvědčení o vzniku mandátu z rukou předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) krátce před začátkem jednání.

Poslanci by ve středu měli schvalovat novelu proti dvojí kvalitě potravin. A je možné, že se část zákonodárců pokusí pozměňovacím návrhem k zákonu "přilepit" i kontroverzní kvóty, které by v případě schválení určily, že část prodávaných základních potravin musí být přímo z Česka.

Sněmovna má také na programu změnu zahrádkářského zákona. Návrh počítá například s tím, že zahrádkářská činnost bude brána jako veřejně prospěšná.

Řada může přijít i na novelu, podle které by nově mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Zákonodárci by se naopak během středy neměli zabývat návrhem vlády na prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, vše budou řešit podle všeho až ve čtvrtek. Aktuálně přitom nouzový stav, na který jsou navázána mimořádná opatření a omezení, platí do tohoto pátku.

