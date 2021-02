Chaos, zuří kvůli konci nouzového stavu Hamáček. Odejdi, vyzval ho Kalousek!

Ve čtvrtek se v Poslanecké sněmovně projednávalo již šesté prodloužení nouzového stavu, premiér Andrej Babiš ale přišel o podporu komunistů a nesehnal dostatečnou podporu opozice. Na poslední chvíli se ve Sněmovně sešel s předsedy stran, ovoce to ale nepřineslo.

Poslanci po velmi dlouhém jednání rozhodli, že již nouzový stav neprodlouží. Podle opozice vláda neplní to, co by v boji s koronavirem měla. Někteří uvádí, že nouzový stav měl být již dávno nahrazen například pandemickým zákonem.

To, že poslanci žádost odmítli, vyvolalo mezi členy vlády bouřlivé reakce. Premiér se na sociálních sítích opřel do opozičních poslanců, kteří podle něj definitivně hodili občany České republiky přes palubu.

"Jsou od této chvíle přímo zodpovědní za každého našeho občana, který v důsledku neprodloužení nouzového stavu onemocněl nebo zemřel. Za každého, koho ohrozili," zveřejnil premiér s tím, že je to politická kampaň.

Další detaily o aktuální koronavirové situaci a nouzovém stavu v Česku v on-line reportáži:

Podobně reagoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD): "Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to ODS, KDU-ČSL, Piráti nebo STAN vysvětlí svým hejtmanům." Také uvedl, že je vláda připravena jednat s hejtmany, na které přejde boj s koronavirem v jednotlivých okresech.

Hamáčkova slova ovšem rozlítila bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který se nedávno vzdal poslaneckého mandátu.

"Co si to dovoluješ? Kde v sobě bereš tu Babišovu nestoudnost? Bylo Vaší povinností vyjednat s opozicí řešení, když Vás komunisti opustili. Dalších opozičních stran je šest a vy jste to nedokázali ani s jednou! Amatéři, zemští škůdci! A ještě to budeš svádět na opozici?! Odejdi," vyzval Hamáčka na twitteru.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už při svém vystoupení před poslanci varoval, že konec nouzového stavu přinese celou řadu problémů, může hrozit kolaps zdravotnictví, hrozí, že se okolní země vůči Česku uzavřou.

K vývoji ve Sněmovně se vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová, podle které zvítězilo politikaření a předvolební kampaň. "Do poslední chvíle jsem věřila v opak. Válka s virem tím bohužel nekončí. Uděláme vše pro to, abychom tuto bezprecedentní a složitou situaci zvládli co nejlépe. V zájmu nás všech," zveřejnila na sociálních sítích.

Opozice se brání, podle některých poslanců potřebuje Česká republika plán, jak s pandemií bojovat, podle nich nelze šít opatření horkou jehlou. Navrhují proto zavedení pandemického zákona. Další vyzvali občany, aby v boji s koronavirem vydrželi.

"Vládní poslanci odmítli dokonce i usnesení obsahující výzvu občanům, aby se chovali zodpovědně a dodržovali opatření vyhlášená vládou a kraji. V tom sdělení je myslím o naší vládě řečeno úplně vše. Já děkuji občanům, kteří dodržují opatření a prosím, vytrvejme," apelovala na všechny předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Na ostrá slova Hamáčka reagoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: "Takže týdny a měsíce nás premiér naprosto ignoruje, když chceme řešit covid, tak nás premiér posílá řešit zahrádkářský zákon, ještě před třemi týdny vám byly naše připomínky ukradené a teď najednou za to můžeme my? Premiér jednání a hledání řešení absolutně nezvládl," napsal Jurečka a dodal: "Jsem zvědav na zítřejší případné personální a kompetenční změny."

Poslanci ve čtvrtek zamítli prodloužení nouzového stavu. Podívejte se na reportáž TV Nova: