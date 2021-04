Poslanci pět týdnů volna nevyřešili. Firmy by teď musely propouštět, varuje expert

Poslanecká sněmovna se ve středu opět nedostala k hlasování o uzákonění pěti týdnů dovolené. KSČM se ale nevzdává a bude chtít návrh znovu projednat co nejdříve. Delší volno pro zaměstnance se ale nelíbí řadě firem ani hospodářské komoře. Podle ní bude krok stát zaměstnavatele více než 25 miliard korun.

Pan Hlavnička z Plzně zaměstnává 180 lidí. Povinný pátý týden dovolené by podle něj mohl řadě firem zkomplikovat život a měl by zůstat benefitem, ne povinností.

"S touto povinností úplně nesouhlasíme, v současné situaci covidové pandemie se jedná o velkou zátěž," reagoval projektový manažer společnosti WPA Roman Hlavnička.

S návrhem z pera komunistů nesouhlasí ani Hospodářská komora ČR, která poukazuje na to, že zaměstnavatele by tento krok stál nemalé peníze. Někteří prý budou muset zrušit benefity, nebo dokonce propouštět.

"Argumenty, které dnes zaznívaly, jsou mylné a liché," uvedl místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Některé strany poukazují na to, že v jiné době by uzákonění pěti týdnů dovolené podpořily. V době koronavirové krize na to ale podle nich není prostor.

"Je to vyčísleno na desítky miliard korun ročně za všechny zaměstnavatele, takže nevidíme teď vhodnou dobu, abychom takovou zákonnou povinnost dávali," sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"KDU ČSL by za normálního období zřejmě tento návrh podpořila. Musíme si ale uvědomit, že jsme na začátku ekonomické krize," řekl poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Pro návrh je hnutí SPD a vládní sociální demokraté. Komunisté průběh středeční schůze, kde se hlavně dlouze mluvilo a nehlasovalo, označují za obstrukce.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že doba plánování takového kroku už dávno minula, firmy, které si to mohou dovolit, takový benefit již poskytují. Menší firmy a nejpostiženější sektory si podle něj nyní novinku v podobě pěti týdnů volna nemůžou dovolit. Bylo by podle něj hloupé nyní takovýmto krokem ještě více ohrozit firmy, které se nejdříve musejí dostat z problémů, jinak by musely minimálně propouštět zaměstnance.

