ŽIVĚ: Poslanci řeší nový stavební zákon. Chtějí povolení za 30 dnů

Sněmovna se ve čtvrtek na mimořádné schůzi začne zabývat návrhem nového stavebního zákona. Od něj si vláda slibuje výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Poslanci budou návrh projednávat v prvním čtení a rozhodnou, zda ho pustí do dalšího kola.

Ministerstvo pro místní rozvoj si od nového zákona slibuje mimo jiné také zkrácení délky stavebního řízení, kdy povolení by mohlo být vydáno už do 30 dnů. "S novým stavebním zákonem dostavíme dálniční síť a pomůžeme řešit krizi dostupného bydlení. Velcí investoři budou do roka vědět, zda mohou stavět. A občané mohou mít ve zrychleném stavebním řízení povolení na domek za 30 dní,“ tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO).

Nov zkon taky donut ady dodrovat lhty a zavede digitalizaci stavebnho zen. Dky n bude moci kad podat dost o stavebn povolen klidn doma z gaue v obvku. — Andrej Babi (@AndrejBabis) November 5, 2020

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) urychlí nový stavební zákon infrastrukturu a výstavbu nových bytů. Zároveň zdůraznila, že stavebník díky němu už nebude muset obíhat řadu úřadů.



Zákon však kritizuje opozice. Ta po vládě požaduje, aby ho vrátila do připomínkového řízení. Údajně je nepřipravený, nekoncepční a řízení vůbec neurychlí.



"Cílem bylo udělat proces jednoduchý, srozumitelný a jednoznačný. Bohužel nic z toho se neděje. To, co nás čeká, je další nový úřad, tisíce úředníků,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka.