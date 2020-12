ŽIVĚ: Poslanci řeší dětské dluhy, pivo a učitele bez pedagogického vzdělání

Sněmovna má v úterý na programu řadu bodů. Poslanci by měli řešit předlohu o dětských dluzích. Novela by měla ochránit děti, aby do dospělosti nevstupovali zadlužené. Častým problémem u dětí jsou dluhy za pokuty v MHD.

Piráti chtějí na plénum sněmovny zařadit také novelu o pěstování konopí. Umožnit ho chtějí všem dospělým osobám.

Sněmovna by měla také schvalovat trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Novelu totiž vrátil Senát, který chce umožnit drobným podnikatelům souběžné čerpání některých koronavirových podpor.

Poslanci by také měli řešit novelu učitelského zákona, podle které by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání.

Jednání Poslanecké sněmovny můžete živě sledovat v tomto článku od 14 hodin.