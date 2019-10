Poslanci řeší důležité zákony. Dojít má na zdražení alkoholu i rodičák

Mezi zákony, které by poslanci měli ve středu probírat, je novela veterinárního zákona. Ta mimo jiné zpřísňuje pravidla pro chov psů. Míří proti tzv. množírnám. Velkou kritiku od provozovatelů některých útulků sklidil pozměňovací návrh poslankyně Moniky Červíčkové, který zakazuje provozování útulků bez předešlého souhlasu příslušné obce. Některé útulky se bojí zániku, Červíčková poukazuje na to, že podobná povinnost platí pro útulky 50 let.

Po veterinárním zákoně by poslanci měli ve 3. čtení schvalovat rostlinolékařský zákon a poté by měl přijít na řadu vládní daňový balíček. To upravuje zdanění tvrdého alkoholu, tabákových výrobků nebo hazardu. Spor se vede také o to, jestli zdanit rezervy pojišťoven.

K novele předložili poslanci řadu pozměňovacích návrhů. Očekává se zdlouhavá debata a je otázkou, jestli se poslanci dostanou k dalšímu bodu z programu. Tím by mělo být zvýšení rodičovského příspěvku.

Po poledni mají totiž poslanci na programu volby členů několika rad, například Rady České tiskové kanceláře či Rady Státního fondu rozvoje kinematografie. Po 14:30 mají poslanci potvrdit dva nové předsedy výborů – Janu Pastuchovou z ANO v čele Sociálního výboru a Ondřeje Veselého z ČSSD v čele zahraničního výboru. Následovat mají zákony ve 2. čtení a v 18. hodin má vláda poslance informovat o výběrovém řízení na mýtný systém.