Poslanci rozhodnou o prodloužení nouzového stavu a daňovém balíčku

Vláda bude Poslaneckou sněmovnu žádat o prodloužení nouzového stavu letos již pošesté. Jejím požadavkem je opět 30 dní - pokud by na to poslanci kývli, nouzový stav by trval do 22. ledna. Aktuálně platí do 23. prosince, ve středu by měl tedy skončit.

"Čísla se postupně začínají zvyšovat, i když zatím není extrémní zátěž pro nemocnice, tak i tam se počty hospitalizovaných zvyšují. Pokud skóre poroste, pro úroveň čtyři a pět ho budeme potřebovat," prohlásil minulý týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Hnutí SPD nebude hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Vláda letos přichází už pošesté s prodloužením nouzového stavu. Není možné to dělat neustále, protože je to stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie," vyjádřil se k žádosti vlády poslanec za SPD Radim Fiala.

Poslanci budou rozhodovat i o podobě daňového balíčku, jeho součástí je například zrušení superhrubé mzdy. Vládní návrh už dříve Poslaneckou sněmovnou prošel, ze Senátu se ale vrátil zpět do dolní komory.

Senátní verze balíčku počítá se zrušením superhrubé mzdy a dvěma sazbami daně z příjmu fyzických osob, základní daňová sleva je ale nižší než v případě poslanecké verze.

