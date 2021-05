Poslanci schválili nový stavební zákon. Ten ale sklízí kritiku

Nový stavební zákon, který má podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) stavebníkům garantovat, že ke stavbě budou potřebovat jen jedno razítko, prošel díky hlasům poslanců ANO, SPD a tří sociálních demokratů. Zákon odmítli komunisté. Těm vadilo, že prošel návrh, který ruší požadavek na přímé osvětlení a větrání u obytných místností.



"Česká státní stavební správa je ten krok správným směrem, protože nejenom, že zajistíme dodržování lhůt, ale i odstraníme fenomén systémové podjatosti," řekla ministryně Dostálová. V plánu je i zřízení centrálního super úřadu.



"Vládní experiment, zřízení super stavebního úřadu, bude stát Českou republiku podle odhadu ministerstva vnitra asi 20 miliard. Budou se stěhovat úředníci, budou se stěhovat kompetence," řekl Ivan Bartoš (Piráti).



"Rozhodně to nemá končit tím, že se lidé, kteří potřebují konzultaci, kteří potřebují řešit se stavebním úřadem své záměry, nedostanou ke konkrétnímu úředníkovi a nebudou mít šanci pobavit se s ním o tom," odal Martin Kupka (ODS).

S novým stavebním zákonem nesouhlasí ani Vojtěch Filip (KSČM). "To co prošlo při hlasování, vrací naše stavební řízení, zejména pokud jde o byty a bytové prostory, do minulého nebo předminulého století," doplnil.





"Odmítáme, aby lidé bydleli ve sklepích. Jsem ještě více zklamán z postoje tří sociálních demokratů, kteří také pro toto hlasovali a popřeli základní sociální principy. Ukázalo se, že tito jednotlivci byli silně přesvědčováni developery, aby zákon prosadili," doplnil za komunisty Luzar (KSČM).



"Jsou tam věci, které tam být neměly. Jestliže se za obytnou prostoru začne považovat byt, který nemá přirozené větrání ani přímé světlo, tak to znamená, že je bez okna, tak to je návrat do středověku," popsal Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Návrh zákona teď bude putovat do Senátu, předpokládá se ale, že ho senátoři vrátí k přepracování.