Poslanci se budou ptát členů vlády. Řešit budou pandemii i volby

Ve čtvrtek bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny, na programu jsou zejména písemné a ústní interpelace. Poté, co členové vlády odpoví na písemné otázky poslanců, by se měl řešit způsob hlasování ve volbách. Vláda by také měla informovat o dalším postupu v boji s koronavirem a o tom, zda ještě potřebujeme stav pandemické nouze.