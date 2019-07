Poslanci se chystají na dovolenou. Podívejte se, jaké mají plány

Poslanci se v pátek sešli na poslední řádné schůzi a do 10. září mají prázdniny. Většina z nich si prý dovolenou dopřeje maximálně týden nebo dva. Plány jsou dost různorodé.

"Jako každý rok letím s manželkou do Katalánska, do Barcelony," popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Na Jardan, Šumavu, do Portugalska, Chorvatska, vyjmenovávali další.

Poslancům šla v pátek práce od ruky a zákony schvalovali jako na běžícím pásu. Skončit zvládli dokonce o půl hodiny dřív, závěr přišel o půl druhé odpoledne. Na dovolenou se ale většina z nich chystá až za několik týdnů. Z té prý pošlou pohled nebo alespoň selfie.

Předseda ODS Petr Fiala selfie prý fotit umí, ale moc na to není. "Já to moc nedělám. Ne, že bych to nedokázal," uvedl Fiala.

Většina politiků se prý neumí jen tak válet s knihou pod slunečníkem. Ministr životního prostředí se plánuje o dovolené toulat po lese, předseda SPD zase sportovat a obcházet pivní slavnosti.

"Já jsem spíš ten aktivní člověk. Rád si zasportuji, rád něco poznávám než se válet na jednom místě," sdělil předseda SPD Tomio Okamura. "Pro mě to není o tom se vyvalit jak vorvaň na pláži, i když bych mu byl možná podobný trochu," vtipkoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministrům prázdniny oficiálně začnou až v srpnu. Někteří ministři ale po krizovém týdnu vypnout potřebují. Premiér Babiš dnes odletěl na víkend na utajované místo, kde prý bude mít klid od lidí a hlavně od politiky. To nominant na ministra kultury Michal Šmarda naopak ostatní politiky zve, ať za ním na dovolenou v srpnu klidně přijedou.

Na další řádné schůzi se poslanci sejdou až v září. Tedy alespoň v to prý doufají.