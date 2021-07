ŽIVĚ: Mimořádné jednání Sněmovny! Poslanci budou řešit pandemii covidu

Poslance ve čtvrtek čeká mimořádná 112. schůze. Na ní by měli řešit především aktuální stav koronavirové epidemie. Přímý přenos můžete sledovat živě v tomto článku od 9:00.

Ve Sněmovně se ve čtvrtek koná mimořádná schůze. Poslanci by měli diskutovat hlavně o aktuálním stavu epidemie covidu-19 v Česku. Podnět ke čtvrteční mimořádné schůzi dala část opozice.

V návrhu programu 112. schůze je kromě dalších bodů i vznik vyšetřovací komise, která by se měla zabývat koronavirovou krizí a jejími dopady. Piráti se Starosty a koalicí Spolu navíc chtějí debatovat také o pandemickém zákonu a protiepidemických opatření.

Kromě covidu-19 by se měla projednávat i novela sněmovního jednacího řádu. Podle ní by poslancům za nevhodné chování v Parlamentu hrozila pokuta do výše součtu jednoho měsíčního platu a paušálních náhrad, mezi které patří například stravné.

Přímý přenos můžete sledovat živě v tomto článku od 9:00.