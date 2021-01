Poslanci se sejdou kvůli trestu pro Volného! Ve Sněmovně napadl kolegy

Jednání Poslanecké sněmovny o nouzovém stavu se minulý týden zvrhlo a několik hodnostářů se dokonce popralo. Nezařazený poslanec Lubomír Volný z hnutí Jednotní dokonce fyzicky napadl předsedajícího Tomáše Hanzela (ČSSD).



Incident nastal poté, co místopředseda Hanzel vypnul při jednání Volnému mikrofon. Ten totiž začal urážet demokraty. "Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu,“ pohrozil Volný. Poté však skutečně vyrazil k předsednickému stolku a na Hanzela zaútočil.



Trest pro poslance Volného bude v úterý řešit mandátový a imunitní výbor. Podle místopředsedy hnutí STAN Petra Gazdíka zaslouží nejpřísnější potrestání.

"Volný nejenže porušil poslanecký řád, ale dopustil se daleko horší věci. Napadl řídícího schůze, který je v jednacím řádu chápán jako něco posvátného. Dá se to vyložit jako útok na fungování Sněmovny,“ řekl ve Snídani s Novou Gazdík.



Podle místopředsedy STAN poslanci Volnému hrozí za nevhodné chování dva tresty. Buď se bude muset omluvit, nebo zaplatí pokutu ve výši jednoho platu. "Budu pro něj požadovat maximální pokutu,“ uzavřel Gazdík.

Poslanec Volný možná spáchal trestný čin. Více se dozvíte v následující reportáži: