Poslanec ANO jde proti Babišovi. Dědeček by mě přetáhl holí, řekl

Poslanci hnutí ANO prý budou hlasovat stejně - proti návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Tedy až na jednoho.

"Rozhodl jsem se dnešního hlasování nezúčastnit. O svém rozhodnutí jsem informoval předsedu klubu. Důvody, které mě k tomu vedou, jsou především zvyšující se vliv KSČM na současnou koalici. Dále mě k tomuto rozhodnutí vede úcta ke svému dědečkovi Václavu Fischerovi, který byl minulým režimem utlačován! Pokud by dnes žil, tak by mě jistě za mou toleranci KSČM přetáhl holí," napsal Mališ pro TV Nova.

"Nevím, předpokládám, že všichni naši kolegové budou proti tomu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě," odpověděl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek na otázku, jestli je možné, že třeba někdo z poslanců nebude hlasovat.

"Má neúčast na hlasování neznamená, že si nevážím našich ministrů, které považuji za odborníky. Dělají svou práci skvěle. Politika není jen o práci a výkonech, ale také o symbolech!" dodal Mališ.

O 39letém poslanci, středočeském zastupiteli a bývalém zastupiteli Černošic Přemyslu Mališovi se mluvilo před pár týdny, když osobně přijel podpořit nově vzniklou stranu Václava Klause mladšího. Zda má v úmyslu do Trikolory přeběhnout, ale komentovat nechtěl.

"Pana Mališe znám jako velice slušeného konzervativního poslance, určitě k němu mám kladné stanovisko a i nějakým způsobem jsme spolu mluvili," přiznal Klaus mladší. "Nejsem mluvčí pana Mališe, když bude chtít něco sdělit veřejnosti, sdělí to on sám," dodal.

Přestože hnutí ANO je ve sněmovně poměrně stabilní, nebylo by to poprvé, co by přišlo o svého poslance.

"V minulém období takovouto jednotlivkyní, solitérem, byla poslankyně Zelienková, která přešla do TOP 09," připomněl politolog Jan Kubáček.

To se stalo před 3 lety a o to pikantnější bylo, když naopak odpadlík z TOP 09 Karel Tureček vstoupil zase do poslaneckého klubu ANO.