Poslanec Feri skončil po napadení v nemocnici! Ukázal krvavé stopy

"Jel jsem na Moravu a nějací pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ napsal Feri na sociální síť k fotografii, kde je vidět krvavý šrám na zádech a roztržená košile.

Později napsal, že jede do nemocnice v Hradišti. "Jedu do Hradiště, saniťáci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu,“ napsal Feri.

Jedu do Hradit, saniaci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pr ran do hlavy a nen mi nejlp, tak pro jistotu. pic.twitter.com/MTaasYYDgV — Dominik Feri (@DominikFeri) 21. dubna 2019

Feri je na sociálních sítích často terčem kritiky kvůli svým názorům na uprchlickou krizi. Občas bývá i terčem rasistických útoků kvůli své barvě pleti.

Video: Vyjádření Dominika Feriho k napadení