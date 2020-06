Poslaneckou sněmovnu dnes čeká boj o rozpočet. Pusťte si ranní podcast

Dnes 23. června se v podcastu Televizních novin dozvíte, že obyvatelé frýdlantského výběžku sčítají škody po víkendových povodních a ze silných dešťů se vzpamatovává i Slovensko. Dále zjistíte, že Poslaneckou sněmovnu dnes čeká boj o rozpočet a pražský magistrát plánuje do pěti let sjednotit podmínky pro parkovací zóny. Potomci Bartoňů z Dobenína chtějí prodat zámek, koupit by ho mohl stát a také vrchní soud potvrdil sedmiletý trest pro bývalého ředitele firmy Čepro Tomáše Kadlece.