Poslankyně ANO měla v kanceláři odposlech. Bylo to kvůli politice, říká

Na štěnici přitom starostku Moravské Ostravy a Přívozu upozornili sami strážci zákona, kteří se k informacím dostali při vyšetřování jiných případů, píše Deník N, který na celou záležitost upozornil. A policejní technici odposlech nakonec opravdu objevili v kanceláři Ožanové na ostravské radnici.

"Někdo kriminalistům řekl, že mám v kanceláři odposlechy. Já jim řekla, že o tom nic nevím, ale že by to mohlo být spojené s politikou, jsem starostka a poslankyně. Všichni si myslíme, že nás někdo odposlouchává a děláme si z toho s politiky srandu. A já nejsem zase tak důležitá,“ řekla portálu Ožanová. Protože na ni policisté naléhali, kývla na prohlídku kanceláře.

Specialisté až z hlavního města kancelář prohledali 1. dubna a štěnici opravdu objevili. "Nejdřív jsem byla v pohodě, ale pak jsem přijela domů a padlo to na mě. Neumíte si představit ten pocit, když víte, že vám někdo takto zasáhl do soukromí. Začala jsem mít nedůvěru skoro ke všem lidem, s nimiž pracuji, a začala jsem přemýšlet o tom, komu mohu a nemohu věřit,“ zavzpomínala politička.

I když policisté odposlouchávací zařízení zkoumali, po půl roce případ odložili. Nepodařilo se jim totiž určit, kdo špehovací zařízení do starostčiny kanceláře nasadil. Že se případem zabývali, policisté bez bližších podrobností potvrdili.

Odposlech byl v místnosti, kde se Ožanová schází s koaličními partnery a řeší spolu pracovní záležitosti. "Jsem přesvědčená, že to bylo kvůli politice. My máme porady vedení, kde se pohádáme a dáme si do držky, ale bez tajemníka a úředníků. A teprve potom sdělujeme úřadu výsledek, aby nikdo nemusel být u toho, když si vyříkáváme názory. A tyto porady probíhají u mě v kanceláři pravidelně každé pondělí,“ přiblížila poslankyně a starostka.

Štěnice podle všeho nebyla připojená k internetu a záznamy tak neodesílala. Ale byla ukrytá na špatně přístupném místě a aktivovala se jen v momentech, kdy v kanceláři někdo mluvil. Kriminalisté prý na místě otisky toho, kdo odposlech namontoval, hledali marně. Vše bylo pečlivě otřené.

Ožanová TV Nova řekla, že neví, jak dlouho mohlo být záznamové zařízení, které ona sama nazvala malým diktafonem, v kanceláři být. "Není vyloučeno, že to tu bylo delší dobu, protože si pro zařízení někdo musel přijít, stáhnout data a znovu to tam dát. Nemůžu říci, jestli to tu bylo rok, dva, měsíc," zamyslela se politička. Ale je přesvědčená o tom, že odposlech k ní musel dát někdo, kdo má přístup do její kanceláře.

"Nicméně je pravděpodobné, že se změnilo mé chování a proto osoba, která sem toto pravděpodobně dala, tak usoudila, že již není bezpečné si pro to záznamové zařízení přijít," domnívá se Ožanová.