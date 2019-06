Další audit dotací pro Agrofert je v Česku. Tentokrát jde o zemědělství

Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger naznačil, že do Prahy už byla odeslána poslední z předběžných auditních zpráv, která se týká dotací v zemědělství a poněkud déle než ostatní ředitelství na něm pracovalo DG Agri, tedy ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpráva už měla do České republiky dorazit, ČTK to řekl mluvčí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii.