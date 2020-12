Poslední cesta bachyně Prahou: Do města se dostala už postřelená

Krátce po půl druhé odpoledne v sobotu začaly na pražské policii drnčet telefony, že po Pankráci a Podolí pobíhá divoké prase. Zvíře bylo postřelené a tudíž nebezpečné, podle krvavých stop běželo z Pankráce, kde je několik parků směrem k ulici Na Dolinách.



Při jeho sváteční cestě hlavním městem ho neodradil ani strmý sestup po schodech. Dostalo se do Podolí a vběhlo do domu. "Tam byly zrovna otevřené dveře, protože tam probíhalo stěhování," popsal policejní mluvčí Jan Daněk.



"Byl jsem vyhodit tady odpadky a vyjdu nahoru a nějaká paní telefonovala, že u východu je prase," řekl jeden z obyvatel. "My jsem se vraceli z venku a soused nás upozornil z okna, abychom nechodili dovnitř, že je v baráku divočák, sem si říkala 'to snad ne, to si děláte srandu'. No nicméně to tak opravdu bylo, tak jsme se toulali asi hodinu venku," přiblížila obyvatelka domu.



Nájemníci okamžitě volali na linku 112. A zatímco čekali na pomoc, prase se vydalo do sklepa, po cestě porazilo jízdní kolo, nakonec našlo cestu do vnitrobloku. Otevřít dveře na zahradu obyvatelům poradila policie. Na místě byli i pracovníci Lesů hl. města Prahy, kteří původně měli divočáka nějakým způsobem zneškodnit.



Vystresovaná bachyně prorazila plot a dostala se na vedlejší zahradu. "Divoké prase zaútočilo, policisté proto museli použít zbraň a divoké prase zastřelit. V tom jim asistoval i strážník městské policie," dodal Daněk.



"Slyšela jsem tři rány, tak už jsem věděla, že je všechno v pořádku," uzavřela své vyprávění obyvatelka domu.



"Divoká prasata jsou přemnožená, a proto se mohou dostávat do blízkosti měst a do blízkosti lidí," vysvětlila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Nedávno třeba jedno v Berlíně ukradlo návštěvníkovi nudapláže tašku i s počítačem.