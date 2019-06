Poslední den Zemana na Vysočině. S odvoláním Staňka nespěchá

Čtvrteční program měl prezident Miloš Zeman už hodně zredukovaný. Navštívil například radnici v Bystřici nad Pernštejnem, kde se poté setkal také se třemi stovkami obyvatel města. Mezi nimi nechyběli ani jeho odpůrci. Se svými příznivci debatoval zhruba 40 minut.

Pak následovala tisková konference, kde shrnul celou návštěvu kraje Vysočina. Prezident naznačil, že nehodlá spěchat s výměnou ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD). Podle něj v ústavě není nic o tom, kdy má prezident reagovat na návrh výměny ministrů.

"Za 30 let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání. Vždy jsem je pokládal za drzost," reagoval na požadavek ČSSD Miloš Zeman. Sociální demokraté totiž trvají na tom, že se má situace na ministerstvu kultury vyřešit do neděle 30. června.

Ještě než mu v pátek začne několikatýdenní dovolená na chalupě v Novém Veselí, setká se prezident s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. Bavit se mají o tom, zda Zeman jmenuje novým ministrem kultury Michala Šmardu (ČSSD).