Ve Svatbách bude jasno! Muži čekají, rozhodnou nevěsty! VIDEO

Na začátku pořadu Svatba na první pohled vytvořil tým odborníků čtyři, podle nich kompatibilní, páry. Na televizních obrazovkách jste mohli sledovat jejich první setkání rovnou u oltáře, svatební cestu a život ve společné domácnosti. A už ve středu se dozvíte, jestli byl experiment úspěšný.

Vztah Natálky a Františka nebyl od začátku růžový. Jejich líbánky na Zanzibaru připomínaly spíš noční můru než pohled na šťastně sezdaný pár. František dokonce jednu noc spal venku na lehátku, aby dal své nevěstě dostatek prostoru. Pak se ale společně vrátili do Prahy a jejich vztah se začal po malých krůčcích měnit.

Natálka se začala víc snažit a František trochu ze své snahy ubral a vedlo to k prvním letmým dotekům a úsměvům. "S každým dnem se zvedá šance, že tam něco může být," řekl dokonce František. Takže to vypadá, že on je vztahu otevřený. Zůstává tak otázka, jak se rozhodne Natálka.

Oproti tomu ve vztahu Štěpánky a Pavla to bylo vášnivé a divoké hned u oltáře. Už první novomanželský polibek prozradil, že ti dva si zkrátka padli do noty. Svatební cestu v Řecku si užívali plnými doušky a vypadalo to, že se sami sebe nemůžou nabažit.

První větší konflikt nastal až ve společné domácnosti při úklidu, když se Štěpánce nezamlouvaly Pavlůvy uklízecí návyky. Hádka to byla dost hlučná, jako v podstatě všechno, co tihle dva dělají, ale za nedlouho se zase usmířili. Otázkou zůstává, jestli jsou připravení na takto bouřlivý vztah, který připomíná italskou domácnost. Zvládne Pája temperamentní Štěpánku?

U Petry a Reného se problém objevil asi nejrychleji ze všech. Nevěstě se René nelíbil už u oltáře a po ceremoniálu se musela vyplakat. René se naopak svými sympatiemi k Peti netajil a snažil se dělat všechno pro to, aby se jí zalíbil. Jenže asi občas tlačil moc na pilu.

Ani líbánky ani první část společného bydlení neprobíhala úplně harmonicky. René tlačil, snažil se dělat první poslední a Petru to spíš zahánělo do kouta. Nakonec ale přece jen našli společnou řeč. René v minulém díle i přiznal, že se do ní zamiloval. Bude to s ním Petra chtít ještě zkusit, nebo ho pošle k vodě?

A poslední pár Simona s Radkem s radostí prošli svatebním obřadem a odjeli na líbánky do Portugalska. Jenže Radek měl od začátku pocit, že Simona je pro něj příliš dobrá. Tak se párkrát nepohodli kvůli tomu, že se jí nelíbí, nebo že se vedle ní necítí dost mužně.

Bylo to u nich tak trošku jako na horské dráze. Pár dní vypadalo pohodově a slibně a pak třeba Radek zničehonic vybouchl a nechal zmatenou Simonu sedět u večeře. Přesto se Radek snažil získat její srdce a nechal si kvůli ní opravit zuby. Ale pořád cítí, že Simona mu nevrací tolik, kolik do vztahu investuje on. Radek se se svými citi k ní moc netají. Opětuje Simona jeho lásku?

Jak to všechno dopadne zjistíte ve středu ve 20:20 na TV Nova. Na velké rozhodnutí párů, jestli spolu zůstanou, se můžete podívat už teď na Voyo.cz.