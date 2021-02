Poslední dny chce papež strávit v Římě, na návrat domů nepomýšlí

V rozhovoru poskytnutém argentinskému novináři a lékaři Nelsonu Castrovi ve Vatikánu v únoru 2019 papež řekl, že myslí na smrt, ale nebojí se jí. Výňatky z knihy byly publikovány v sobotu v argentinském deníku La Nacion.

Na otázku, jak vidí své poslední dny, František, kterému je 84 let, odpověděl: "Budu papežem, ať už aktivním nebo emeritním, a v Římě. Do Argentiny se nevrátím." Přestože byl Vatikán vždy ohledně papežova zdraví zdrženlivý, musel svatý otec František v posledních měsících zrušit některé události kvůli bolestivému problému s ischiasem.

Podle nové knihy je to poprvé, co papež diskutuje o svém zdraví s otevřeností jemu vlastní. Papež, dříve arcibiskup z Buenos Aires, říká, že mu nechybí jeho rodná Argentina, kde se narodil Jako Jorge Mario Bergoglio, syn italských přistěhovalců.

"Ne, nechybí mi to. Žil jsem tam 76 let. Co mě bolí, jsou její problémy" poukázal na hospodářskou krizi otřásající jihoamerickou zemí.

#PopeFrancis , 84, told an Argentine journalist in an interview that he thinks about death, but does not fear it - and expects to die in Romehttps://t.co/ThySUkWGd1