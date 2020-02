Poslední přání princezny Diany: Pro své syny chtěla lepší život!

Princezna Diana zemřela v roce 1997, před tím ale stihla sepsat několik přání, která se týkala hlavně prince Williama a jeho bratra Harryho. Oba měli po dovršení pětadvaceti let získat téměř všechen její majetek včetně svatebních šatů a prstenu. Dědictví se ale o několik let posunulo.

V roce 1993 podepsala princezna Diana dokument, ve kterém sepsala svá poslední přání. O tři roky později ještě pár věcí pozměnila. Na závěti se podílela její matka Frances a sestra Elizabeth.

V dokumentu požadovala Diana, aby princ Harry a Wiliam dostali většinu jejího majetku až jim bude pětadvacet let. Princeznina matka se sestrou ale soud požádaly, aby lhůtu protáhl až do jejich třiceti let, uvedl deník Mirror.

Kromě majetku svým synům princezna odkázala také svatební šaty z roku 1981, které oba dostali po Harryho třicátých narozeninách. V roce 2014 se tak vrátili k sourozencům poté, co byly vystavovány během celosvětového turné. William také dostal zásnubní prsten Diany, který dal později své manželce Kate.

Harry s Williamem na svou maminku nikdy nezapomněli. V loňském roce například vyšel dokument stanice BBC, ve kterém princ William promluvil o smrti Diany. "Když přijdete o někoho blízkého, obzvlášť v mladém věku, a s tím se ztotožňuji, cítíte bolest jako žádnou jinou. Ale zároveň vás to tolik sblíží s jinými lidmi, které také někdo opustil," popsal princ William.