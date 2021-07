Poslední rozloučení s Mužem roku 2013 se blíží. Pohřeb bude veřejný

Pohřeb se uskuteční ve čtvrtek 15. července od 14:45 v brněnském krematoriu, které se nachází v ulici Jihlavská. Ředitel soutěže Muž roku David Novotný TN.cz potvrdil, že je rozloučení veřejné.



Antonín Beránek zemřel 3. června v šanghajské nemocnici. Právě tam Muž roku 2013 skončil po autonehodě. O život bojoval několik dní, nakonec ho však prohrál. Redakci TN.cz se podařilo zjistit, že mladík zemřel po srážce s taxikářem při jízdě na motorce.



Úřady se poté snažily co nejrychleji zajistit převoz těla zpět do České republiky. To však značně komplikovala pandemie koronaviru. "Tělo nakonec převezli do Česka minulý týden ve čtvrtek,“ řekl TN.cz Novotný.



Beránek po vítězství v prestižní soutěži Muž roku 2013 odletěl do Indonésie, kde se zúčastnil finále Mister International. Umístil se na 6. místě a poté už v Asii zůstal.

"Převážnou část života strávil v Asii. Byl velice uznávaný, protože pro asijský trh byl velmi atraktivní,“ zavzpomínal Novotný.