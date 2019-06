Pojišťovny berou děti k moři zdarma i přispívají na dovolenou!

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) organizuje od začátku června do poloviny září pět třítýdenních pobytů v Bulharsku a pět v Černé Hoře. Pobyty jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 16 let trpící vybranými chronickými onemocněními, například psoriázou, aktopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, chronickou obstruktivní plicní nemocí, alergiemi způsobenými pylem, chronickým zánětem vnějších nosních dutin a opakovanými katary dýchacích cest.

Spoluúčast rodičů se pohybuje od přibližně 3,5 tisíc v zářijových termínech až po 10 600 Kč u pobytu v Černé Hoře na začátku července.

Sedm pobytů už je však plně obsazených, téměř obsazen už je také termín s odletem do Bulharska 26. srpna. Volné tak jsou už jen pobyty v Černé Hoře, a to 12. srpna a 2. září. Přehled termínů a výši spoluúčasti najdete na webu pojišťovny.

Nárok mají i děti, které rodiče k VZP teprve přihlásí. Dítě, které bude registrováno k VZP až od 1. července, se může posledních volných termínů zúčastnit. "Hned po podání přihlášky dítěte k VZP ale můžete jako jeho zákonní zástupci podat i Přihlášku k účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu a tím mu zarezervovat místo ve zvoleném turnusu," vysvětluje mluvčí zdravotní pojišťovny VZP Oldřich Tichý.

Volné termíny hlásí také Vojenská zdravotní pojišťovna. Pro děti s chronickými potížemi dýchacích cest a dalšími diagnózami pořádá čtrnáctidenní ozdravné pobyty ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Několik termínů v červenci a srpnu je stále volných – 15. až 28. července, 29. července až 11. srpna, 12. až 25. srpna a 2. až 15. září.

Děti s kožními problémy pak mohou využít příspěvek 8 tisíc korun na letní individuální ozdravný pobyt u moře. "Tím se rozumí nepřetržitý pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán cestovní kanceláří v termínu od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a uhrazen v českých korunách. Pobytu se účastní děti zdravotně pojištěné u VoZP s doprovodem rodičů/zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby," vysvětluje pojišťovna.



Žádosti však musí být do pojišťovny doručeny nejpozději 30. června 2019. Podmínky pro přiznání příspěvku a formuláře najdete na webových stránkách.



