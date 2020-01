Poslední šance na záchranu pražské koalice: Zázrak nepřijde, říká opozice

Poslední možnost, jak zachránit koalici na pražském magistrátě. Tak hodnotí politologové v pondělí zahájené dohodovací řízení. Pokud během něj partneři nenajdou společnou řeč, koalice by mohla padnout. Dohodovací řízení vyvolala TOP 09 poté, co primátorovi vyslovila nedůvěru. Podle ní se totiž neřeší problémy, které Pražany skutečně trápí. V Praze už Piráti skončili ve vedení radnic tří městských částí.

Před měsícem TOP09 vyjádřila primátorovi nedůvěru, protože podle ní neplnil koaliční program. Teď koaliční partneři tvrdí, že se už nechtějí dohadovat, ale dohodnout. K dohodovacímu řízení koalice dospěla po pouhém roce vládnutí. A v pondělí se v jeho rámci sešli vůbec poprvé.



První z plánovaných jednání trvalo čtyři hodiny. "Je to o komunikaci nejen mezi radními, ale mezi všemi členy koalice, tak aby byli všichni informovaní o tom, co se děje a aby to neskřípalo. To mě samozřejmě velmi mrzí, pokud tady dochází k nějakým komunikačním šumům," pronesl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).



"Je to zdvižený prst a otevřeně říkám, že kdyby dohodovací řízení dopadlo stejným stylem, jak probíhala nějaká jednání na podzim, tak by to mohlo vést i ke krizovějšímu scénáři," varoval zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09).



Nejpalčivější témata, která koalice řeší a na kterých se neshodne, jsou bydlení v hlavním městě, investice nebo doprava. Na tyto body se ale dostane až příště. TOP 09, která dohodovací řízení vyvolala, před několika dny navíc oznámila užší spolupráci s opoziční ODS, která volby v Praze vyhrála. O nové koalici ale prý spolupráce není.



"My jsme se usnesli jako pražská ODS, že chceme spolupracovat blíž s TOP 09. Na zastupitelstvu i společně hlasujeme," vyložila zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Podle opozice ale ani dohodovací řízení zázračný výsledek nepřinese. "Koalice vznikají vždy na základě nějaké shody, na nějakém programu, na nějaké ideologii. Tady evidentně část koalice směřuje aktivisticky a část klasicky," shrnul spor zastupitel Patrik Nacher (za ANO).



Další schůzka se uskuteční za týden. Jak dlouho se kvůli názorovým neshodám budou koaliční partneři scházet, zatím nemají jasno ani oni sami. "Podstatný není termín, podstatná je hloubka debaty," řekl Pospíšil.



Takzvané dohodovací řízení před několika týdny absolvovala koalice i na Praze 1. Tam ale kladný výsledek nepřineslo, skončilo výpovědí koaliční smlouvy a sestavením koalice nové. Piráti byli kromě Prahy 1 vyšachováni z koalice i na Praze 4 a 5.