Poslední šance pro cizince, kteří chtějí volit v ČR! Tohle musí udělat

Cizinci, kteří chtějí v Česku hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, mají poslední možnost přihlásit se k pobytu. Do neděle pak musí požádat o zapsání na seznam voličů. Češi v zahraničí nemohou volit české kandidáty.

Zatímco občané Belgie, Německa nebo třeba Finska mohou v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu volit své zástupce i ze zahraničí, Češi takovou možnost vůbec nemají. Obyvatelé některých členských států EU ale mohou volit poštou, online nebo na ambasádě v jiné zemi. Přehled najdete zde.

Češi sice ze zahraničí nemohou hlasovat pro české kandidáty, některé státy ale umožňují, aby se přihlásili k trvalému nebo přechodnému pobytu a volili tamní zástupce. Informace o tom, v kterých zemích je to možné a jak o pobyt žádat, dostanete na příslušné ambasádě, případně na úřadech v zahraničí.

Podobná pravidla platí i pro cizince, kteří by chtěli volit české kandidáty. V takovém případě se do 45 dnů před volbami, tedy středy 10. dubna musí přihlásit k trvalému nebo přechodnému pobytu na českém území. Do 14. dubna pak musí požádat o zapsání na seznam voličů v eurovolbách.

Do stejného termínu musí také cizinci, kteří už hlasovali ve volbách do obecních zastupitelstev a chtějí volit do Evropského parlamentu, požádat o přenesení údajů z tohoto seznamu na seznam voličů pro eurovolby. Cizinci, kteří už europoslance v Česku volili dříve, jsou na seznamu zapsáni automaticky.

Další informace pro cizince, kteří chtějí volit v Česku české europoslance, najdete zde. Informace pro Čechy, kteří plánují hlasovat v zahraničí, jsou dostupné zde.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční od 23. do 26. května. V Česku budou lidé volit v pátek 24. května od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Volební výsledky ale budou známy zřejmě až v noci na pondělí, počítání hlasů je možné až poté, co se uzavřou volební místnosti ve všech členských státech.