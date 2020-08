Poslední slova princezny Diany si vyslechl hasič. Snažil se ji zachránit

V pondělí uplynulo 23 let od smrti britské princezny Diany. Bezprostředně po autonehodě, která se oblíbené člence královské rodiny stala osudnou, o Dianin život bojovali hasiči i záchranáři. "Věřil jsem, že bude žít," popsal jeden z nich.

Dramatické okamžiky po tragické nehodě popsal portálu Mirror hasič Xavier Gourmelon. U zraněné ženy byl první. Tehdy ani netušil, že jde o princeznu Dianu. Když ji vyprošťoval ze zadního sedadla havarovaného auta, byla prý při vědomí a měla otevřené oči.

Zraněné ženě řekl, ať je klidná. Sám prý nevěřil, že je v ohrožení života. "Panebože, co se stalo?" zeptala se Diana. Xavier popsal, že jediné viditelné zranění měla na rameni, od krve nebyla.

Situace se zdramatizovala během několika vteřin. Lady Dianě se zastavilo srdce. "Masíroval jsem jí srdce a o několik sekund později začala znovu dýchat. Byla to úleva, protože to první, co chcete udělat, je zachránit životy," popsal Gourmelon.

V té chvíli byl stále přesvědčený, že křehká blondýnka, kterou si zamilovaly miliony lidí po celém světě, bude žít. Když Dianu odvážela sanitka, byla naživu a při vědomí. "Později jsem zjistil, že zemřela v nemocnici. Bylo to velmi znepokojiné," svěřil se Xavier.

"Teď vím, že došlo k vážným vnitřním zraněním, ale celou epizodu mám stále na paměti. Vzpomínka na tu noc ve mně zůstane navždy," popsal hasič, který bojoval o Dianin život. O tom, že jde o britskou princeznu, se dozvěděl až od jednoho ze zdravotníků.

Sanitka Dianu odvezla krátce před půl druhou ráno tamního času a do nemocnice dorazila o 41 minut později. V pařížské Hôpital de la Salpêtrière se Diana několik minut po příjezdu podrobila operaci.

Lékařský tým ji ale zachránit nedokázal. Gourmelon řekl, že měla zemřít kvůli vnitřním zraněním a prasklé cévě blízko srdce.