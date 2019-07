Poslední záběry před smrtí: Výprava chtěla zdolat nejvyšší horu!

Video, které vydala na svém twitteru Indicko-tibetská pohraniční policie (ITBP), trvá minutu a 55 vteřin. Ukazuje poslední okamžiky výpravy, kterou tvořili čtyři Britové, dva Američané, Australan a Ind. Nikdo z nich bohužel nepřežil lavinu, která je zavalila, když se snažili dostat na jednu z nejvyšších hor v Indii Nanda Devi.

"Poslední záběry týmu horolezců nedaleko nepojmenovaného vrcholu blízko Nanda Devi. Pátrací tým ITBP našel paměťové zařízení, zatímco hledal oblast, kde byla těla spatřena," napsala ITBP na twitteru.

Video budou nyní zkoumat vyšetřovatelé, aby zjistili, co se přesně stalo, informovalo BBC. Podle mluvčího policie Vivka Kumara Pandeyeho mohla váha výpravy strhnout lavinu, která je poté všechny pohřbila. "Ukázalo se, že GoPro je jako černá skříňka letadla, která nahlédla do posledních momentů horolezců," řekl zástupce inspektora ITBP A. P. S. Nambadia.

Poslední záběry osmičlenné výpravy před smrtí:

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y