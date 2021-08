Chceme peníze, víme o vás všechno. Čechy děsí nové vydírání přes SMS

Podvodníci mají nový trik, jak z Čechů vylákat peníze. Využívají k tomu SMS zprávy s odkazem, na kterém je na první pohled děsivý vzkaz, jenž útočí na psychiku oběti. Pokud příjemce nepošle nemalou částku na přiložený účet, na veřejnost se prý dostane všechno, co dělá v soukromí.

"Musím se s vámi podělit o špatnou zprávu," začíná vyděračský vzkaz, na který se příjemci dostanou po kliknutí na odkaz z SMS zprávy a zadání kódu. Už to je podle zásad bezpečného chování na internetu chyba. Na nevyžádané odkazy se nemá za žádných okolností chodit.

Redakci TN.cz na nový trik podvodníků upozornila čtenářka Lucie. Protože zpráva přišla od odesílatele "Info", odkud obvykle přicházejí i výsledky testů na covid-19, reklamní sdělení nebo informace od operátora, na odkaz klikla. "Když jsem stránku otevřela a zadala kód, zobrazila se mi výhrůžná zpráva, že mě někdo sleduje přes mobil a počítač," popsala.

"Do vašeho účtu jsem se samozřejmě mohl bez problémů přihlásit. V případě pochybností stačí pár kliknutí myší a všechna vaše videa budou sdílena s vašimi přáteli, kolegy a příbuznými. Nemám absolutně žádný problém se zveřejněním. Myslím, že to opravdu nechcete, vzhledem k podrobnostem videí, která rádi sledujete. Víte přesně, o čem mluvím. Způsobí vám to skutečnou katastrofu," útočí podvodníci lámanou češtinou na psychiku svých obětí.

Vyděrači chtějí 30 tisíc korun v bitcoinech (kryptoměna, která se používá v internetovém prostředí a je anonymní, pozn. red.). "Jakmile převod přijde, všechny tyto špinavé věci hned smažu," stojí dále ve vzkazu.

Lucie se podle svých slov obrátila na policii, po telefonu ale její problém prý nebylo možné řešit. "Hovor na policii k ničemu nebyl. Řekli mi, že musím jet až na služebnu, abych to mohla nahlásit," tvrdí.

GALERIE: Nový trik podvodníků v Česku 1 / 2 Zdroj: TN.cz Podvodná SMS 2 fotografie Zobrazit celou galerii

A není zdaleka jediná, která se s novou podvodnou SMS setkala. Už se to řeší i na internetových fórech. "Teď mi přišla takováhle smska, která po rozkliknutí chtěla kód. Když jsem ho tam napsala, ukázalo se mi tohle. Jako nic posílat nebudu, ale neví o tom někdo víc? Třeba jak se dostali k mému číslu? Vím, že je to očividně podvod, ale stejně," ptá se uživatelka Erika na portálu Poraďte.

Neznámé odkazy nikdy neotevírat

"Takových zpráv už jsem dostal. První chyba byla, že jste kamkoliv zadávala jakýsi kód, když netušíte o co jde. To se prostě nedělá. Podobné zprávy okamžitě bez otvírání mazat, nereagovat. Zjistit vaše číslo přece není problém. Nikdy jste nic nekupovala přes internet? Nikdy jste číslo nikam nezadávala při registraci kamkoliv? Vaše číslo koluje nezadržitelně světem a nic s tím nenaděláte. Ale buďte bez obav, tyhle zprávy rozesílá většinou automat na náhodná čísla a majitel oné bitcoin peněženky ani netuší komu," radí Magdon.

Podvodná SMS se ve středu dopoledne objevila také ve světové databázi bitcoinových podvodů. V zahraničí jde o poměrně častý způsob vydírání lidí, kteří nejsou v internetovém prostředí úplně zběhlí. Česká verze je ale zarážející v tom, že chodí od zmíněného odesílatele "Info", jenž je považován za oficiální kanál předávání nejenom reklam, ale i důvěrných informací od státu.

Protože zprávy přišly zejména uživatelům Vodafonu, oslovili jsme operátora se žádostí o vyjádření, zda situaci řeší. Na vyjádření tiskového mluvčího čekáme.