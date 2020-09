Pošta rozesílá roušky bez původních obalů, mohou být znehodnocené

Na popud vlády Česká pošta v těchto dnech rozesílá lidem starším 60 let balíčky obsahující pět roušek a jeden respirátor. Za to se na ni snesla kritika, neboť pracovníci vybírají roušky z původních obalů a dávají je do papírových obálek. Existují tak obavy z jejich znehodnocení.