Pošta uzavře na víkend své pobočky! PŘEHLED těch, kterých se to týká

Česká pošta uzavře o víkendu všechny své pobočky, a to i ty, které jindy mají v tyto dny otevřeno. Zároveň nebudou fungovat internetové služby a dovolat se nebude možné ani na call centrum.

"Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března do čtyř hodin ráno bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty,“ informoval na webu mluvčí Matyáš Vitík. Právě proto se v této době uzavřou také všechny pobočky.



Odstávka se už v pátek po devatenácté hodině bude týkat 34 provozoven pošt v celé zemi. Jedná se zejména o ty, které mají běžně otevřeno například do 20. nebo 21. hodiny. O víkendu se poté uzavřou všechny pobočky.



Přehled pošt, kterých se uzavírka týká:

Během odstávky nebudou dostupné ani webové stránky, které Česká pošta spravuje (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.balikovna.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info). Fungovat nebudou ani poštovní aplikace jako například Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline a podobně.

Zároveň nepůjde v uvedeném termínu kontaktovat ani call centrum České pošty. Podle Vitíka se ale nejedná o nic mimořádného. "Plánovali jsme to dlouho dopředu a snažili se vše udělat tak, aby to co nejméně zasáhlo chod pošty,“ uzavřel Vitík.

