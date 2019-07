Pošta vstupuje do nové éry! Platit kartou už jde na všech pobočkách

Klienti České pošty už mohou konečně platit kartou na všech jejích pobočkách. Dříve to nešlo především proto, že to pro Českou poštu bylo příliš nákladné. V součanosti akceptuje pouze karty Visa a Mastercard, do budoucna ale zvažuje i další rozšíření.

Česká pošta vstoupila do nové éry, od 1. července už lidé mohou na všech jejích pobočkách a poštách Partner platit platební kartou. "Česká pošta nezavádí žádnou technologickou novinku, ale dorovnává resty z minulosti," řekl už dříve ministr vnitra Jan Hamáček.

"Jsme velmi rádi, že se zákazníci v celé naší rozsáhlé síti více než 3 200 pošt a pošt Partner dočkali pohodlného a bezpečného způsobu placení všemi kartami Mastercard a Visa. Využívání karet i mobilních aplikací při placení šetří čas i náklady, uleví obsluze na pobočkách a zkvalitní a zrychlí poskytování poštovních služeb. Vyřeší se tím i předchozí stav, kdy klienti neměli jasno v tom, kde mohou své karty využívat," uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

Na změnách začala Česká pošta pracovat už v minulém roce. "Aby se mohlo platit kartami na všech pobočkách, byly nové terminály instalovány od listopadu 2018 do června 2019," uvedl mluvčí ČP Matyáš Vitík.

Hlavním důvodem, proč dříve na některých poštách nebyla možná platba kartou, byly vysoké náklady. "Je z důvodu svěřené hodnoty. Pošty v sousedních zemích umožňují platit pouze za vlastní služby a ne za svěřenou hodnotu. Ostatní doručovatelé v ČR mají smluvní zákazníky a náklady na ně přenášejí," dodal Vitík.

V součanosti Česká pošta akceptuje pouze karty Visa a Mastercard, do budoucna by se to ale mohlo změnit. Pokud o to bude zájem, nevylučuje rozšíření na další asociace jako je American Express a Diners Club. Visa a Mastercard ale v současné době pokrývají téměř 100 % trhu.