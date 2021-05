VIDEO: Strážný napomenul skupinu mladíků. Jeden ho surově zkopal

Starší muž z ochranky několikrát napomenul mladíky, aby opustili prostor před ostravským nákupním centrem. Údajně proto, že lezli do technických místností. Připomínal, že se jedná o soukromý pozemek, kde nemají co dělat. To se ale po chvíli přestalo jednomu mladíkovi líbit a muže z ochranky brutálně kopnul do břicha, potom i do hlavy.