Postcovidový syndrom ohrožuje dětské životy, varuje primář ze Slaného

Mezi dětmi se podle lékařů v poslední době stále častěji objevuje tzv. syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi.

Podle primáře dětského oddělení Nemocnice Slaný Jiřího Havránka se objevuje u dětí ve věku od 0 do 19 let dva až šest týdnů po prodělané infekci. "Rozhodl jsem se vás informovat veřejně, neboť onemocnění bohužel není vzácné, na dětských odděleních pražských klinik leží aktuálně již řada dětí s tímto onemocněním, a i my jsme již diagnostikovali pacienta ze Slaného. Onemocnění může být život ohrožující a rovněž může mít vážné následky," varuje Havránek na Facebooku nemocnice.



Doplnil ale, že když se syndrom podchytí včas, tak je léčitelný. "Proto, pokud má vaše dítě horečky nad 38,5 stupně trvající tři a více dní a současně jsou přítomny dva z následujících pěti příznaků: 1) vyrážka, 2) popraskané zarudlé rty, zarudnutí v dutině ústní a zbarvení jazyka do sytě červené, 3) otok hřbetů rukou a nártů nohou a olupování kůže na dlaních nebo ploskách, 4) nehnisavý zánět spojivek a 5) průjem, zvracení nebo bolesti břicha, tak neprodleně navštivte naši dětskou ambulanci, kde na základě dalších vyšetření vyloučíme nebo potvrdíme tuto diagnózu a podnikneme vše, co je třeba," dodal primář Havránek.

Problémem je navíc skutečnost, že děti mohou prodělat nemoc covid-19 zcela bezpříznakově a rodiče tak ani nemusí vědět, že nemoc měly.

Onemocnění se podle pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy objevuje v České republice ve větší míře od poloviny listopadu minulého roku. "Podstatou nemoci je opožděná aberantní imunitní odpověď u disponovaných dětí, která vede k rozvoji vaskulitidy a postihne především myokard, ale může se rozvinout do multiorgánového selhání," uvedla fakulta.



Podle ministerstva zdravotnictví nelze předem určit, zda dítě postihne tato komplikace. "Nadále platí, že většina dětí dosud prodělává onemocnění covid-19 bezpříznakově či s příznaky lehkými, nicméně těžší průběhy či komplikace vyloučené nejsou, což je třeba také vnímat," uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová.



Rodiče by podle ní proto měli být pozorní a včas vyhledat lékaře. "Důležitá je i edukace rodičů v případě covid-19 pozitivity v rodině či projevů onemocnění, upozornění na varovné známky a nutnost včasného kontaktování lékaře při jejich objevení," dodala mluvčí.



Syndromu jsme se věnovali také v Televizních novinách. Podívejte se na reportáž: