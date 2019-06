Postiženému chlapci ukradli čtyřkolku! Rodina prosí o pomoc

Smutné dny zažívá postižený chlapec Filip, který přišel před dvěma týdny o svou oblíbenou hračku, a to čtyřkolku. Někdo mu ji totiž ukradl z dodávky, ve které byla uložena. Rodina se obrátila nejen na policii, ale prosí také veřejnost, zda by nepomohla s hledáním. Nabízí i finanční odměnu.

Na redakci TN.cz se obrátil pan Jaroslav, který už několik let žije s maminkou postiženého chlapce Filípka. Jelikož je Filip na vozíku, snažili se všichni vymyslet, co by mohl dělat za sport a co by ho bavilo. Nakonec zvolili čtyřkolku, která chlapce baví už deset let.

Ze začátku neměl ideální vozidlo, na kterém by mohl jezdit. Má totiž vnitřní rotaci nohou, a když se mu roztáhnou víc, moc ho to bolí. Před rokem se jim konečně podařilo koupit čtyřkolku Can am DS 90, která Filipovi vyhovovala a stála kolem sto tisíc korun.

Bohužel ji měl jen rok, než mu ji někdo ukradl. "Šetřili jsme na ní tři, čtyři roky celá rodina. Kvůli čtyřkolce jsme koupili i dodávku, která byla předělaná tak, aby se v ní dalo i spát, když jsme jezdili po závodech," řekl TN.cz pan Jaroslav.

Před dvěma týdny zjistili, že čtyřkolka z dodávky zmizela. Vše nahlásili okamžitě na policii. "Policie se zabývá případem ukradené čtyřkolky, která byla nahlášena 5. června. V současné době probíhají úkony trestního řízení," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

O krádeži informoval Jaroslav na svém facebooku, kde také požádal veřejnost, zda by mu s hledáním nepomohla. Zatím bohužel nikdo čtyřkolku nevrátil. Naopak se i našli lidé, kteří rodinu vydírali a snažili se z nich dostat peníze.

Pan Jaroslav i Filip stále doufají, že čtyřkolku dostanou zpět. Dokonce za ni nabízí i finanční odměnu. "Ze začátku byl Filip v pohodě, postupně mu však začalo docházet, že ji nemá a začal být smutný. Také je pro něho těžké, když vidí ostatní děti, které ji mají," dodal Jaroslav.

Pokud někdo čtyřkolku objeví, může se obrátit na telefonní číslo pana Jaroslava 602 107 181 nebo na policii.