Postřelil útočníka jeho vlastní zbraní. Teď nad ním soud vyřkl ortel

Trenér plavání, který před školou postřelil otce jednoho ze žáků, dostal za pokus o zabití podmíněný trest. Verdikt potvrdil vrchní soud v Olomouci. Podobný trest dostal i postřelený muž za to, že konflikt vyprovokoval.

Incident se odehrál v roce 2018 před budovou brněnské základní školy. Otec tam přivedl školáka na plavání o něco dřív, než začala hodina. Vrátná ho odmítla pustit dovnitř a schytala za to několik nadávek. Konflikt vygradoval poté, co se do něho vložil trenér plavání. Petr Hašek se rozhodl, že rodiče vytrestá za jeho nezdvořilost, ale nepočítal s tím, že je ozbrojený pistolí.

"Neznámý člověk na mě šel se zatnutými pěstmi, měl jsem strach, tak jsem vytáhl legálně drženou pistoli," vysvětlil obžalovaný Zdeněk Polák. Padlo několik varovných výstřelů. Trenér měl ale fyzickou převahu – rodiče podle obžaloby odzbrojil a ležícímu muži před očima jeho syna prostřelil hrudník.

"Měl jsem tu pistoli zahodit a bylo by všechno v pohodě. To byla moje chyba, že jsem tu pistoli nezahodil," uvedl obžalovaný Petr Hašek. Kulka o pár centimetrů minula srdce a postřelený přežil jen díky obrovské dávce štěstí. Oba rváči skončili před soudem s obžalobou za pokus o zabití.

Postřelený otec si vyslechl verdikt už loni, dostal podmínku za výtržnictví. Tím přišel o bezúhonnost, musel odevzdat zbrojní průkaz a prodat všechny svoje střelné zbraně.

Případ trenéra se táhl další rok. Po odvolání rozhodoval vrchní soud, který teď vynesl konečný verdikt. "Trenér se podle soudu začal chovat jako útočník. Kromě podmínky má zaplatit poškozenému bolestné 180 tisíc korun a dalších 580 tisíc musí uhradit pojišťovně jako náklady za ošetření zraněného," vysvětlil mluvčí vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. "Obhajobu, že se jednalo o nutnou obranu, jsme odmítli," dodal mluvčí.