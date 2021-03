Posudek na obranu soudkyně vznikl velmi rychle, znalkyni hrozí stíhání

Nejistá jízda, přejíždění z pruhu do pruhu, odbočování na poslední chvíli. Policejní hlídka měla jasný důvod auto zastavit. Seděla v něm soudkyně krajského soudu a na zadních sedadlech vezla dvě malé děti.

Soudkyně nadýchala bezmála dvě promile. Před hlídkou ale zapírala a když se její případ dostal před soud, obhajobu postavila na tom, že si před jízdou vzala lék proti kašli. "Pokud by si nastříkala ten stopangin, tak by to mělo být do pěti minut pryč a nemohlo by to ovlivnit výsledek té dechové zkoušky," má jasno státní zástupce Otakar Zahradník.

Obhajobu podpořila znalkyně, která neobvykle rychle vypracovala posudek. Podle něj by lék silnou opilost vyvolat mohl. Jenže další dva posudky takové tvrzení smetly ze stolu. A znalkyni teď hrozí trestní stíhání.

Na policii se obrátilo přímo ministerstvo spravedlnosti. Případ má na starosti mostecké státní zastupitelství, znalkyni ale zatím neobvinilo.

Soudkyně za jízdu pod vlivem dostala 18měsíční podmínku, zákaz řízení a 150tisícovou pokutu. Navíc jí hrozí, že přijde o talár.