Posudky v kauze Kramný řeší soud. Obžalovaní jsou dva znalci

Znalci Radek Matlach a Igor Fargaš měli podle státní zástupkyně vypracovat křivý a účelový posudek, když v něm označili jako možnou příčinu smrti manželky a dcery Petra Kramného otravu jídlem.



Tento posudek se výrazně lišil od ostatních, které došli k závěru, že Petr Kramný obě zabil na hotelovém pokoji elektrickým proudem.



Za to byl odsouzen k 28 rokům vězení. Podle obžaloby měli Matlach s Fargašem vypracovat neobjektivní posudek účelově ve prospěch Kramného. "My nejsme schopni říct, co je příčinou smrti. Jenom říkáme, že tyto všechny možnosti připadají v úvahu," řekl Matlach.



Fargaš při výslechu určité nedostatky připustil. Vysvětloval je tím, že neměli dost času a přístup ke všem důkazům. Nejasnosti prý chtěli s kolegou vyřešit před soudem. Obžalovaní požadují předvolat další svědky, tomu ale zatím soudkyně nevyhověla.



"Zatím jsme pořád ve fázi výslechu obžalovaných, ještě se nepřistoupilo k žádnému dalšímu dokazování," prohlásila právní zástupkyně obžalovaných.



Trestní oznámí na znalce podával dozorující státní zástupce v případu vraždy Moniky Kramné a její dcery. Ve čtvrtek měl v případu padnout rozsudek, pravděpodobně ale nedojde ani na závěrečné řeči a soud tak bude opět odročen.

Petr Kramný usiluje o obnovu svého procesu. O tom by ale rozhodovala soudkyně Gilová z ostravského krajského soudu, která Kramného již jednou odsoudila. Kramného obhájkyně tak namítala její podjatost u Vrchního soudu v Olomouci. Tam se však případ dostal na stůl soudce Čapky, který již dříve trest za vraždu pro Kramného potvrdil.



Nyní tedy řešil Nejvyšší soud také podjatost soudce Čapky. "Nejvyšší soud konstatoval, že senát vrchního soudu v Olomouci není podjatý. S vysokou mírou pravděpodobnosti se Petr Kramný obrátí na Ústavní soud," sdělil místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič. Nejvyšší soud ale zatím oficiální rozhodnutí nezveřejnil.