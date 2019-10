Posun v kauze OKD: Komise podá trestní oznámení na Sobotku i Bakalu

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD podá několik trestních oznámení. Mimo jiné na expremiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), bývalého ministra Milana Urbana (ČSSD), současného šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého nebo podnikatele Zdeňka Bakalu a Viktora Koláčka. Členové komise to v úterý oznámili na tiskové konferenci.

"Privatizaci OKD a navazující skutečnosti zřejmě doprovázela nekompetentní i závažná úmyslná protiprávní jednání politiků, úředníků, podnikatelů i jejich advokátů, která byla v rozporu se zájmy státu s jeho občanů, často trestněprávního charakteru," stojí hned v úvodu třicetistránkového návrhu závěrečné zprávy sněmovní vyšetřovací komise, která výsledky téměř dvouletého zkoumání zveřejnila na úterní tiskové konferenci.

"Podle názoru komise došlo k pochybení tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, kdy samotná realizace, vkládání bytového fondu do společnosti OKD neměla oporu v tehdy platných zákonech. To znamená, že pokud je tento právní názor správný, tak do této chvíle je bytový fond stále v majetku státu," oznámil předseda komise a poslanec Lukáš Černohorský (Piráti).

Vyšetřovací komise navázala kontakt s ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle Černohorského se však od nich nepodařilo získat uspokojivou odpověď na to, proč Česká republika nepodá určovací žalobu. Soud by totiž mohl určit, zda je majitelem bytů opravdu stát.

Pro porušování povinností při správě cizího majetku podá komise trestní oznámení například na tehdejšího ministry průmyslu a obchodu a současného šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Zazněla také jména někdejších členů vlády za ČSSD, konkrétně jde o Bohuslava Sobotku a Milana Urbana, kteří byli u prodeje menšinového státního podílu černouhelné společnosti OKD v roce 2004.

Komise se téměř dva roky zabývala například také snížením základního jmění OKD ve druhé polovině devadesátých let nebo příčinami úpadku společnosti v roce 2016.

