Potápěče v Austrálii nejspíš zabil žralok, našlo se jen jeho vybavení

Kolem jedné hodiny místního času zavolali lidé policii na předměstí West Beach, které se nachází ve městě Esperance v Západní Austrálii. Jednoho muže měl napadnout žralok, když skákal z lodi do moře. Jednalo se o potápěče.

Poblíž se v té době nacházel svědek incidentu, který se snažil muži pomoci. Když však dorazil na místo, potápěč zmizel. "Našli jsme pár ploutví a rukáv ve vodě. To bylo v podstatě vše, co jsme viděli. Žádný žralok," citoval muže portál The Sydney Morning Herald.

Zvíře však bylo v neděli spatřeno na ostrově Cull, který se nachází poblíž Esperance. O incidentu bylo informováno i ministerstvo průmyslu a regionálního rozvoje. Na případu spolupracuje s místními úřady.

Po těle potápěče pátrají policisté a dobrovolníci z pobřežní hlídky. Na lodi, na které potápěč plul, byla také žena. Tu lékaři museli ošetřit na místě, jelikož byla v šoku.

Není to poprvé, co se žralok objevil v Západní Austrálii. Kampaň o nich například vedla Shelley Paynová, radní v Esperanci. Snažila se o zvířatech více informovat turisty i místní obyvatele. "Je to něco, s čím komunita opravdu bojuje. Jen před několika týdny v této oblasti kroužil okolo surfaře žralok…," vysvětlila Paynová.

Esperance se v poslední době vypořádává také s požáry, které zemi trápí. Plameny sužují oblast poblíž města Norseman, které se od nich nachází jen pár kilometrů odtud. "Jsme velmi štědrá komunita...Vím, že naše místní rada mluví o tom, jak můžeme pomoci všem těm lidem z požárů v Norsemanu...," dodala radní.