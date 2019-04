Potapěči hledají Nepomuckého. Socha se ukrývá na dně Lipna

Stovky let starou sochu chtějí ze dna lipenské přehrady dostat vodní záchranáři. Pod vodou zůstala po zatopení údolí v 50. letech. Potápěči ji hledají v hloubce třinácti metrů, kde je téměř nulová viditelnost.

Potápěči se vrhají do ledové vody lipenské přehrady. Začíná unikátní akce, do které se pustili vodní záchranáři ve spolupráci s hasiči. Cílem je najít a vyzvednout pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

"Ta socha byla zasazena do kapličky, která byla v renesančním stylu," vysvětluje historik František Záhora. "Víme že v tom 58. roce tam měl sv. Nepomucký údajně být a pak byl shozen vandaly do koryta, kde byl bývalý most přes řeku Vltavu," tvrdí Milan Bukáček z vodní záchranné služby.

Potápěči pracují přibližně 300 metrů od břehu. Prohledávají plochu o velikosti fotbalového hřiště. Celou akci zaznamenávají. Na dně jsou vidět pozůstatky kamenného mostu, který dříve přes řeku vedl.

"Viditelnost se pohybovala od dvou metrů do nuly. Samozřejmě když se pracovalo, tak ta viditelnost se snížila," popsal akci potápěč Jiří Urban. Dno z velké části zakrývá nános bahna. Právě pod ním by se měla socha skrývat.

"Jedná se o odstraňování nánosu pomocí proudu vody, který pohání plovoucí čerpadlo z hladiny. Potápěč u dna proudnici drží v ruce a odstříkává ze dna ten sediment," vysvětluje Urban.

Potápěči budou dno lipenské přehrady prohledávat v následujících dvou týdnech. Sochu chtějí vytáhnout společně s rakouskými kolegy v polovině května. "A umístíme ji někam do pěkného prostoru, kam patří," pochvaluje si Bukáček.