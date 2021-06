Potápěči prohledávali řeku Rýn. Nevěřili vlastním očím, co tam našli

Poté, co v německém Kolíně nad Rýnem potápěči prohledali řeku, zůstali v úžasu. Dno Rýna je tam v podstatě pokryto elektrokoloběžkami, které si lidé mohou při cestě po městě půjčovat. Potápěči jich tam našli více než pět set. Z jejich baterií přitom do vody unikají toxické chemikálie a škodí tak životnímu prostředí.

Elektrokoloběžky jsou v současné době velkým trendem, především ve velkých městech, kde jsou sdílené a půjčit si je může kdokoliv. Lidé díky nim mohou projíždět ulicemi, aniž by řešili, kde zaparkovat auto, navíc jsou ekologické. V Kolíně nad Rýnem se ale situace vymkla kontrole.

Podle německého zpravodajského webu WDR.de je řeka Rýn plná elektrokoloběžek. Přišli na to potápěči, kteří jich na dně našli více než 500. Pro provozovatele půjčovny sdílených elektrokoloběžek je nicméně těžké s tím něco dělat.

V řece ale koloběžky zůstat nemohou. "Všimli jsme si, že z některých z nich vychází lepkavá hmota. Zvláště baterie prosakují a poté se z nich uvolňují chemikálie," uvedl potápěč Markus Hambüchen, který půjčovně koloběžek nabídl pomoc. "Považoval jsem za vhodné, aby se konečně někdo postaral o problém s elektrokoloběžkami v Rýně," prohlásil.

Když ale půjčovna viděla částku, kterou by za odstranění koloběžek z řeky musela zaplatit, odmítla to. "Řekli mi, že vzhledem k nákladům se nevyplatí dostat koloběžky z Rýna. Měly by zůstat tam, kde jsou," řekl Hambüchen.

Ochránci přírody to však požadují za skandální. Jenom v Kolíně nad Rýnem jsou v řece stovky koloběžek, ze kterých unikají do vody toxické látky. "Orgány životního prostředí tohle nemohou akceptovat. Rýn je zdrojem pitné vody pro asi 30 milionů lidí v Evropě," bije na poplach Paul Kröfges z Federace pro životní prostředí a ochrany přírody v Německu.

Kolín nad Rýnem není prvním městem, které čelí tomuto druhu vandalismu. S koloběžkami v řekách má zkušenost i Paříž, Marseille, Madrid, Oslo a další. Dánské hlavní město Kodaň to vyřešilo tvrdě, v centru města elektrokoloběžky zakázalo. Podobně se zachoval i kanadský Montreal.