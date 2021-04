Potrat není vzácný, varují vědci. Týká se desetiny žen, roli hraje i barva kůže

Zhruba každá desátá žena během svého života prožije potrat. Přesto je prevence a následná péče a podpora nedostatečná, varují vědci. Lékaři by podle nich měli apelovat například na změnu životního stylu a předejít tak rizikovým faktorům. Zjistili ale také, že svou roli hraje etnická příslušnost. U černošské ženy je riziko potratu vyšší než u bílé.

Potraty jsou častější, než se lidé obecně domnívají. Každoročně takto skončí zhruba 23 milionů těhotenství, což je zhruba 15 % ze všech, uvádí autoři tří studií věnujících se příčinám, léčbě a četnosti potratů, které byly v pondělí zveřejněné v odborném medicínském časopise Lancet.

Pokud bychom četnost rozložili v čase, vychází, že každých 44 minut nějaká žena potratí. Přesto podle vědců ve společnosti přetrvávají mylné představy, které při životě udržují často i samotní zdravotníci a na základě kterých ženy mohou žít v přesvědčení, že potrat je něco vzácného.

Podle studií se ale naopak jedná o běžný jev, který postihuje zhruba jednu z deseti žen. Vědci upozorňují, že se tomu nevěnuje dostatečná pozornost a je až šokující, jak nedostatečný je v tomto ohledu lékařský pokrok.

"Nelze se vyhnout všem potratům, ale implikace, že potrat, stejně jako jiné problémy s reprodukčním zdravím u ženy (menstruační bolesti, menopauza aj.), by měl být zvládán s co nejmenšími lékařskými zásahy, je ideologická. Není založena na důkazech," tvrdí autoři výzkumu.

Navrhli proto nový systém péče a léčby žen po potratu, který by měl být dostupný ve všech zemích na světě. Po prvním potratu by podle nich měly mít ženy možnost nechat si vyšetřit své duševní i fyzické zdraví a získat podporu pro příští těhotenství. Po druhém potratu by měla následovat návštěva specializované kliniky, kde jim bude udělán krevní obraz a další vyšetření.

Stávající péče a podpora žen je roztříštěná a nekonzistentní, špatně organizovaná, kritizují vědci. Po prvním potratu bývá ženám často doporučováno to zkusit znovu bez dalšího vyšetření. Částečně je to dáno faktem, že zhruba 75 % žen po potratu má další těhotenství bezproblémové.

Lékaři by se měli zároveň zaměřit na prevenci rizikových faktorů. Mezi ně patří vyšší věk matky i otce dítěte, kouření, pití alkoholu, nadměrný stres, noční směny v práci, vystavení znečištěnému ovzduší a pesticidům či vysoká tělesná hmotnost.

Svou roli může sehrát ale i etnická příslušnost. Černošské ženy mají o 43 % vyšší riziko potratu. "Věděli jsme, že u černošských žen je zvýšené riziko, ale byla jsem v šoku, když jsem zjistila, o kolik je vyšší," uvedla spoluautorka jedné ze studií a profesorka Siobhan Quenbyová.