Potraty i předčasné porody. Covid-19 děsí těhotné. Tohle vzkazují lékaři

Radostná událost, jakou je očekávání dítěte, se kvůli koronaviru může proměnit v noční můru. "Měla jsem mírné příznaky, jsem ve třicátém týdnu těhotenství. Doufám, že vše proběhne bez komplikací," modlí se Lenka Hejlíková.

"Pokud dojde k aktivní nákaze, tak ta žena má na začátku větší riziko potratu," varuje gynekolog a expert na umělé oplodnění Štěpán Machač. Podle americké studie těžší průběh koronaviru v těhotenství může také zapříčinit předčasný porod anebo třeba nutnost provedení císařského řezu.

"V souvislosti s císařským řezem je nutnost intenzivní péče asi ve dvou procentech případů. Ale pokud se jedná o ženy covid pozitivní, tak tam je nutnost intenzivní péče asi v 15 procentech," upozorňuje gynekolog a expert na umělé oplodnění Pavel Otevřel. "Infekce je často vyvolávajícím faktorem pro předčasný porod," doplňuje lékař z gynekologicko-porodnické kliniky Antonín Pařízek.

Podle vědců roli hraje i etnická příslušnost nastávajících maminek. "Ukazuje se, že z nějakého důvodu těhotné černošky, hispánky a asiatky jsou ohroženější než těhotné bělošky," uvádí profesor John Campbell z univerzity v Glasgow.

Podle lékařů je důležité, aby se nastávající maminky v době koronaviru chovaly zodpovědně a setkávaly se s co nejmenším počtem lidí. Lékaři v Belgii těhotným doporučují, aby se daly co nejdříve očkovat. Výhodou by podle lékařů bylo i to, že díky očkování se protilátky proti nemoci covid-19 přenesou na dítě rovnou v těle matky.

Nastávající maminky se prý svých lékařů ptají na očkování proti covidu-19 stále častěji i u nás. Podle českých vakcinologů se mají těhotné ženy raději držet zpátky. Vakcína podle nich není dostatečně prozkoumaná a mohla by jim ublížit.

