Druhá vlna změnila, jak Češi nakupují. Co mizí z obchodů nejrychleji?

Stále více lidí zůstává v souvislosti s druhou vlnou pandemie doma. Někteří tam pracují, jiní se starají o děti. V kantýnách a školních kuchyních se přestalo vařit, lidé se teď stravují doma. "Se zavřenými školami a restauracemi pozorujeme nárůst prodejů potravin na vaření a přípravu obědů," uvedl pro TN.cz mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Lidé se ale do kamenných prodejen vydávají méně a dávají přednost nákupům přes internet. "Zvýšil se zájem o čerstvé maso, pečivo, ovoce a zeleninu, zaznamenáváme velký zájem o hotová jídla, která vaří i přes uzavření pro veřejnost naši kuchaři v restauracích," řekla pro TN.cz mluvčí Globusu Lutfia Volfová.

To, že zájem o internetové nákupy aktuálně roste, potvrzují i oznámení, která jsou na webových stránkách prodejců. "Milí zákazníci, poptávka po naší službě se díky mimořádné situaci dramaticky zvyšuje. Abychom mohli obsloužit ještě více zákazníků, kteří nás teď potřebují, omezujeme počet objednávek na osobu. Aktuálně můžete objednat denně jednou nákup o 45 položkách," je uvedeno například na Rohlik.cz

Během první vlny pandemie lidé vzali útokem dezinfekční přípravky, které na čas zmizely z pultů. Nyní je situace výrazně klidnější. "Dezinfekčních prostředků různých druhů i značek máme dostatek. Stejně tak máme velké zásoby i hygienických jednorázových roušek i české výroby," uvedla Volfová.

V druhé vlně si nedělají Češi prozatím ani zásoby jídla. "V současné době nezaznamenáváme u zákazníků výkyvy v nákupním chování (předzásobování) tak, jako tomu bylo na jaře," řekla pro TN.cz mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Pro ty, co se do prodejen vydají, platí přísná hygienická pravidla. "Zákazníky upozorňujeme na všechna platná nařízení prostřednictvím rádia, zároveň pomocí informačních letáků u vstupu do prodejny. Stejně také dohlížíme na nošení roušek, dodržování rozestupů a neshlukování se," doplnil Koukolíček.

"Zaměstnanec bezpečnostní agentury po celou dobu otevírací doby provádí kontrolu u vchodu do prodejny a aktivně kontroluje dodržování zakrytí dýchacích cest a rozestupů na prodejní ploše, zejména v úseku pečiva," popsala mluvčí Kauflandu.

Všichni prodejci se také shodují, že je v současné době je nejlepší platit platební kartou. Hotovost nebo stravenky jsou rizikové.