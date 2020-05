Potraviny jsou dražší než loni. Může za to pandemie i výkyvy počasí

"Těstoviny jsou teď opravdu drahé, kolínka loni stály 55 korun za kilo, teď je půlkilové balení za 40, to znamená 80 korun za kilo," odhalili nakupující.

Výrazně podražily také sýry. Obyčejný plátkový sýr stál loni v průměru 14 korun za balení, teď je v akci a stejně velké balení stojí 18. A jak od začátku roku zdražila zelenina, jste si bezpochyby už také všimli. Kilo rajčat stojí bezmála 60 korun.

Udělali jsme pro porovnání po roce stejný nákup. Do košíku jsme dali výběr základních potravin, pivo, jakožto tekutý chleba, na seznamu nemohlo chybět. Vyšlo z toho zdražení o 110 korun. Zatímco loni bychom za takový nákup, jaký můžete vidět v reportáži, zaplatili 845 korun, letos to samé stojí 957.

"Stoupají hodně sýry, salámy, začalo to skákat nahoru. To samé zelenina. To stouplo o 400, 500 korun za běžný nákup. Šlo nahoru všechno, zelenina hlavně, ovoce. Děláme hlavně základní nákupy, to je nejvíc nahoře," popisují nakupující.

Podle potravinářské komory vázne dovoz potravin ze zahraničí kvůli uzavření hranic v Evropě. Výrazně dražší je proto například vepřové maso, a kvůli extrémnímu suchu prý nemůžeme počítat ani s nadprůměrnou sklizní.

"V letošním roce už to o moc lepší nebude. Vznikla nám tady pandemie a s tím souvisí nedostatek lidí v zemědělství, typicky sezónních pracovníků," vysvětluje Miroslav Koberna z Potravinářské komory ČR.

Kromě potravin se očekává také zdražení elektroniky, podle odhadů až o 10 procent. Může za to prý nestabilní kurz české koruny vůči euru.