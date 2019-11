Potřebujete na finanční úřad? Na konci roku mají omezený provoz!

"Finanční úřady budou 23. prosince otevřeny pro veřejnost od 8 do 14 hodin s výjimkou podatelen, které budou otevřeny standardně do 17 hodin. A 31. prosince budou podatelny finančních úřadů otevřeny od osmi hodin ráno do půl druhé odpoledne," uvedla na svém webu Finanční správa.

Pokud ovšem máte ještě nějaké "resty" a potřebujete v hotovosti například ještě do konce roku doplatit daně, v průběhu Vánoc už bude pozdě. Musíte přijít dřív.

"Poslední den pro zaplacení daňových povinností na pokladnách územních pracovišť pro rok 2019 je středa 18. prosince. Od 19. prosince budou veškeré daňové pokladny uzavřeny a otevřou se znovu až 6. ledna příštího roku," varuje Finanční správa.

A dodává, že opozdilci mohou daně doplatit bezhotovostně převodem nebo poštovní poukázkou.