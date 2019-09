Potřebujete poslat dítě letadlem samotné? Má to určitá pravidla

"Služba Nedoprovázené dítě je určena pro věkovou kategorii 5 až 11 let. Děti do 5 let samy cestovat nesmějí. Jako nedoprovázené mohou cestovat i děti ve věku od 12 do 17 let. Službu je třeba si vyžádat při nákupu letenky vyplněním speciálního formuláře, nejpozději 48 hodin před odletem. Letecké společnosti vám ji pak nejpozději do 24 hodin od rezervace potvrdí,“ říká Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Pokud se rozhodnete vyslat dítě samotné, vybírejte leteckou společnost pečlivě - ne všechny totiž službu Nedoprovázené dítě poskytují. Může se také lišit cena služby a věková hranice, od které může dítě cestovat sólo.

Malí cestovatelé s sebou také musejí mít potřebné doklady - pas, případně i vízum či zdravotní průkaz. Při odbavení dostanou na krk speciální kartičku Unaccompanied Minor (UM), kde je uvedeno číslo letu, jméno, věk a jazyky, kterými je možno na dítě hovořit.

O dítě a jeho zavazadla se na letišti postará vyškolený personál, který ho doprovodí až na palubu letounu, kde se ho ujmou letušky či stevardi.

Hned u výstupu z letadla čeká pracovník pozemního personálu, který dítěti pomůže vyzvednout zavazadla a dovede ho k výstupu z celního prostoru, kde ho předá předem určené osobě. Ta se musí nechat identifikovat na základě dokladu s fotografií a podepíše předávací formulář.

V posledních letech se stává také běžnou praxí, že s mladším dítětem cestuje například starší sourozenec nebo kamarád. I v tomto případě je ale potřeba myslet na nezbytnou dokumentaci, aby se předešlo problémům.